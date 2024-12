Cruzeiro anuncia contratação de Dudu, ex-Palmeiras

Atacante, que foi revelado pelo clube mineiro, foi negociado em 2011 com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, retornando ao Brasil para defender o Grêmio, de onde se transferiu para o Verdão em 2015

A direção do Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira (23) a contratação de Dudu. O atacante, ex-Palmeiras, assinou contrato até o fim de 2027, após rescindir seu vínculo com o Palmeiras, no início do mês. O acerto entre as partes já era esperado desde antes do fim do Brasileirão. “Um cria da toca sempre terá o DNA cabuloso!??”, anunciou o clube mineiro, nas redes sociais, em referência à história do jogador com o time celeste. “Cruzeiro e Dudu estão juntos novamente! Nosso #CriadaToca está de volta pra casa. Com contrato até o fim de 2027, o vitorioso atacante chega para escrever novas páginas heroicas e imortais com o manto mais cabuloso do mundo. Seja bem-vindo de volta, Dudu!”.

Dudu foi revelado pelas categorias de base do Cruzeiro. Em 2011, ele foi negociado com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Três anos depois, voltou ao Brasil para defender o Grêmio, de onde se transferiu para o Palmeiras em 2015. Em 2019, chegou a fazer uma breve saída do clube alviverde para jogar no Catar. Mas retornou menos de dois anos depois. No Palmeiras, Dudu fez história ao participar das principais conquistas do time nos últimos anos, sendo peça determinante na chamada “Era Abel Ferreira”, com títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. A decisão em deixar o Palmeiras ocorreu após o atleta ter poucas chances no time titular neste ano, passando a maior parte dos jogos no banco de reservas.

A última partida do jogador com a camisa alviverde foi em 8 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última rodada do Brasileirão. Dudu por pouco não se transferiu para o Cruzeiro no meio do ano. Ele gostou da proposta para retornar à equipe de Belo Horizonte, mas mudou de ideia após a má repercussão da transferência entre os palmeirenses. Os cruzeirenses chegaram a anunciar um acordo para assinatura de contrato com o atleta, o que acabou não acontecendo.

Com poucas chances no time principal, Dudu manteve contato com o clube mineiro e agora concretizou o seu retorno. Os mineiros tiveram como trunfo na negociação Alexandre Mattos, diretor de futebol responsável por levar o atleta pela primeira vez ao Palmeiras. Dudu recebia no clube paulista aproximadamente R$ 2,1 milhões mensais, um dos maiores salários do País.

