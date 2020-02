Cruzeiro anuncia Rogério Micale como novo treinador do time sub-20

Divulgação Rogério Micale é o novo treinador do time sub-20 do Cruzeiro



O Cruzeiro anunciou, na manhã desta a terça-feira (11), a contratação de Rogério Micale para treinar o time sub-20. Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, o técnico estava sem comandar um clube desde setembro de 2018, quando deixou o Figueirense.

“Cruzeiro é um clube gigante e é um enorme prazer estar aqui e poder fazer o que eu gosto. Possuo formação para trabalhar com jovens, fiz minha carreira toda nesta área e surgiu essa oportunidade de acertar com o Clube. Espero poder contribuir um pouco com o clube neste momento de reconstrução, oferecendo meu interesse e disposição para ajudar o Cruzeiro, sempre contando com o apoio da torcida” celebrou Micale, que tem passagens pelas categorias de base do Atlético-MG.

“Vamos fazer um trabalho importante para colocarmos jogadores com potencial e que honrem a camisa do Clube”, assegurou o treinador.

Já Ricardo Drubscky, diretor da base cruzeirense, explicou a escolha por Rogério Micale.

“Com muita felicidade contratamos o Rogério Micale. Encontrei nele um despertar de interesse muito grande em vir para o Cruzeiro. É um profissional de altíssimo nível e não está vindo somente pelo ouro olímpico que conquistou, mas principalmente pela capacidade de formação que tem. É um grande formador, trabalhou muitos anos nesta área e fiz questão de trazê-lo. Aceitou de prontidão o nosso convite e acredito que vamos fazer um grande trabalho”, afirmou.