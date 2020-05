Cruzeiro começa Série B com seis pontos a menos por dívida contestada na Fifa

Washington Alves/Light Press Denílson chegou ao clube em 2016, mas ficou por apenas seis meses



O Cruzeiro não quitou a dívida com o Al Wahda, pelo empréstimo do volante Denilson, e foi comunicado pela Fifa nesta terça-feira, 19, que começará a Série B com seis pontos negativos.

O prazo para pagamento dos 850 mil euros – cerca de R$ 5 milhões terminava hoje. O Cruzeiro tentou negociar o parcelamento, mas não conseguiu. A informação foi confirmada pela Rádio Itatiaia.

O time deve ganhar uma nova chance para regularizar sua situação. O clube terá um novo prazo para quitar a transação do jogador, e se não cumpri-lo, poderá ser punido de novo.

A dívida é apenas um dos diversos casos do clube que chegaram a Fifa. O time tem uma dívida que ultrapassa os R$ 80 milhões em contratações. Há ainda uma segunda ordem de pagamento, que vence no próximo dia 29, relacionada a compra de Willian, atualmente no Palmeiras, do Metalist Kharkiv, da Ucrânia. Como o clube foi dissolvido, o Zorya FC herdou a cobrança.

A contratação de Denílson custou caro ao clube. O jogador chegou para se recuperar de lesão em 2016, e durante os seis meses em que esteve no Cruzeiro, fez apenas cinco jogos, sendo titular em apenas dois.