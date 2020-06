Cruzeiro fica perto de contratar paraguaio e faz proposta por Lucas Romero

Reprodução/Twitter Raúl Cáceres pode pintar como reforço do Cruzeiro



Mesmo com graves problemas financeiros, o Cruzeiro tem se movimentado no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. E o foco parece estar voltado para jogadores sul-americanos. Ao mesmo tempo em que negocia o retorno do volante argentino Lucas Romero, estaria perto de fechar a contratação do lateral-direito paraguaio Raúl Cáceres.

O jogador, de 28 anos, está no Cerro Porteño e atuou em 2019 no futebol brasileiro, pelo Vasco, tendo disputado 29 partidas. No Paraguai, também defendeu Olimpia, Sportivo Carapeguá e Sol de America. De acordo com o empresário de Cáceres, Regis Marques Chedid, o lateral-direito deverá viajar à Belo Horizonte para concluir a sua transferência na próxima semana.

“Finalizamos os acordos e, agora, viaja semana que vem para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Raúl Cáceres vai de forma definitiva ao Cruzeiro. Acertamos para que vá definitivo e que o Cerro fique com 40% dos direitos econômicos”, disse o agente à rádio Uno650.

O interesse por Romero já era conhecido publicamente. O volante defendeu o Cruzeiro entre 2016 e 2019, quando foi negociado com o Independiente, em julho. O presidente do clube mineiro, Sergio Santos Rodrigues, confirmou ter feito uma proposta pelo jogador. E agora espera uma reposta do time argentino e do meio-campista.

“Existe uma proposta feita. Dependemos dele. A gente sabe a situação que o Cruzeiro está. Temos que ter austeridade. Está pé no chão. A proposta está feita. Estamos dependendo da situação dele, junto ao clube. A família dele quer vir. Nós não vamos medir esforços”, afirmou o dirigente em live transmitida pelo Cruzeiro.

*Com Estadão Conteúdo