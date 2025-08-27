Cruzeiro registra recorde de vendas para jogo da semifinal contra o Palmeiras no Brasileiro Feminino

Mais de oito mil ingressos já foram vendidos para a partida de domingo (31); esse é o maior público já registrado no futebol feminino em Minas Gerias

📸 @gustavomartinsfoto Cruzeiro vende mais de oito mil ingressos para jogo decisivo contra o Palmeiras



Mais de oito mil pessoas. Essa é a quantidade de pessoas que vai estar presente na Arena Independência no domingo (31), às 10h30, para acompanhar o jogo de volta da semifinal da partida entre Cruzeiro e Palmeiras. Esse é o maior público já registrado no futebol feminino em Minas Gerais. As Cabulosas tem feito uma forte campanha na temporada. Terminaram a primeira fase na primeira posição, somando apenas uma vitória que foi para o Corinthians no último jogo.

O futebol apresentado pelas meninas tem aumentando o apoio da torcida, mas não só delas. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, também tem apoiado a equipe feminina e comparecido a jogos decisivos quando não está junto em dia de jogo. Uma conquista que seria inédita para o clube e para o futebol mineiro. Em 24 horas, segundo informações divulgada nas redes sociais do clube, foram vendidos mais de dois mil ingressos para o jogo.

Por ter avançado na primeira posição, o Cruzeiro tem a oportunidade de decidir a vaga para a final em casa, diante do apoio da torcida. Na partida de ida, realizada no domingo (24), as Cabulosas saíram na vantagem. Venceram de virada por 3 a 1. Um empate ou uma derrota de 1 a 0 garante a equipe e Jonas Urias na final da competição.