Cruzeiro repete placar da ida, vence novamente o Atlético-MG e avança à semifinal da Copa do Brasil

DUDU MACEDO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO MG - CRUZEIRO/ATLÉTICOMG - ESPORTES - Christian comemora o primeiro gol do Cruzeiro durante Cruzeiro x Atlético MG, partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025, realizada no Estádio Mineirão em Belo Horizonte, MG. 11/09/2025



O Cruzeiro confirmou sua superioridade no clássico contra o Atlético-MG e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Jogando no Mineirão, a Raposa venceu por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), repetindo o placar do jogo de ida na Arena MRV, e avançou com 4 a 0 no agregado. Kaio Jorge, duas vezes, foi o herói do confronto, com três gols marcados no agregado diante de mais de 50 mil torcedores. Será a 12ª semifinal do Cruzeiro em sua história, em busca de um título que não vence desde 2018, quando levantou a taça contra o Corinthians, curiosamente, seu adversário na próxima fase. As datas e ordem dos mandos ainda serão definidos pela CBF. Além disso, o Cruzeiro ainda embolsou mais R$ 9.922.500 em premiação.

Já o Atlético-MG vive momento de crise, nem mesmo a estreia do novo treinador mudou o panorama do clube, que agora tem a Sul-Americana e a busca por uma melhor colocação no Brasileiro para tentar salvar a temporada, marcada por problemas financeiros e crises internas.

O clássico começou com o Cruzeiro já aumentando sua vantagem. Logo com quatro minutos, pela bola aérea, Kaio Jorge pegou a sobra após desvio de Fabrício Bruno para marcar. O gol cedo aumentou a tranquilidade do time de Leonardo Jardim, que seguiu dominando o meio de campo, com mais posse de bola e vencendo as disputas no meio de campo. Além disso, ocupava bem o campo de ataque e neutralizava qualquer tentativa individual de Hulk. Do outro lado, o Atlético-MG não conseguiu colocar em prática a principal característica do treinador, que é a troca de passes e teve raras aparições ofensivas, como um chute de Igor Gomes para fora e uma finalização de Arana, defendida por Cássio.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro repetiu a estratégia e marcou com dois minutos. William pegou a sobra e arriscou de fora da área e Kaio Jorge desviou no caminho para ampliar o marcador. Com a classificação praticamente encaminhada, os ânimos ficaram exaltados em campo, com muitas discussões e faltas, como é de praxe no clássico mineiro.

O Atlético-MG tentava ir para o tudo ou nada, formando uma blitz para diminuir o prejuízo, a noite não era atleticana, quando Hulk carimbou o travessão. O lance acordou o Cruzeiro, que voltou a tomar conta do clássico. Christian parou em Everson e Sinisterra perdeu grande chance de marcar o terceiro. Na reta final, a missão ficou mais fácil quando Arana foi expulso após agredir Matheus Henrique. Com a classificação mais que encaminhada, o Cruzeiro apenas administrou o placar até o final.

*Com informações do Estadão Conteúdo