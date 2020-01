Cruzeiro tem 20 jogadores acima do teto salarial de R$ 150 mil, diz rádio

Reprodução Cruzeiro está em situação dramática



Em situação calamitosa, a diretoria do Cruzeiro determinou que o teto salarial dos jogadores para a temporada 2020 é de R$ 150 mil mensais. De acordo com a Rádio Itatiaia, no entanto, 20 dos 38 jogadores do atual elenco da Raposa recebem mais do que este valor.

Segundo a emissora mineira, os atletas nesta situação participarão de uma reunião com o Conselho de Notáveis. Ao mesmo tempo, a cúpula do Cruzeiro segue de olho no nome de Alexandre Mattos para ocupar a vaga de Diretor de Futebol.

Ainda conforme informações da rádio, o ex-profissional do Palmeiras se encontrará com Pedro Lourenço, responsável pelo futebol da agremiação, na semana que vem para conversar sobre um possível acordo.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vive uma das piores crises da sua história. Na última segunda-feira (30), Pedro Lourenço deu declarações estarrecedores sobre a fase do clube.

“Está muito pior do que pensávamos”, disse. “Realmente, o Cruzeiro passou do fundo do poço. O que a gente pede é paciência para a torcida do Cruzeiro. Contratar não vamos contratar, porque não temos dinheiro, e os jogadores já vão para quatro meses de salários atrasados. Os jogadores estão voltando, e nós temos compromisso que não sabemos nem como vamos fazer. Estamos reunidos aqui para tentar alguma criatividade e ver o que fazer. A situação do Cruzeiro não é apenas grave, é caótica. A torcida do Cruzeiro não merece passar o que está passando”, concluiu.