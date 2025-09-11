Cruzeiro x Atlético-MG: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa do Brasil

Arte/Jovem Pan Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil



Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30, em jogo válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às XXh (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui