Vídeos em que o meia-atacante aparece agredindo a mulher começaram a circular nas redes sociais na segunda-feira (19)

Ivan Storti/Santos FC Cueva está proibido de se aproximar da esposa por medida legal



O Cienciano demitiu nesta terça-feira (20) o meia-atacante peruano Christian Cueva, um dia depois de tê-lo contratado, após sua esposa denunciá-lo por violência física e psicológica.

A decisão do clube foi anunciada logo depois que o Ministério Público do Peru iniciou uma investigação contra o ex-jogador de São Paulo e Santos e que um tribunal emitiu medidas de proteção a favor da esposa Pamela López Solórzano. “Após concluir o processo interno de investigação, o jogador de futebol Christian Cueva Bravo foi afastado de maneira definitiva do Cienciano”, anunciou o clube de Cusco pela rede social X. O Cienciano avaliava a permanência de Cueva desde segunda-feira à tarde, quando viralizaram nas redes sociais dois vídeos que mostravam o jogador agredindo a esposa em um elevador.

Os vídeos datam de fevereiro deste ano, e foram gravados em um hotel em Trujillo, ao norte de Lima, segundo a advogada de Pamela. O Cienciano ressaltou que quando contratou e apresentou Cueva na manhã de segunda-feira as imagens de violência doméstica ainda não haviam sido divulgadas. “Rechaçamos de maneira categórica qualquer forma de violência, especialmente a violência de gênero, e não toleramos condutas que vão contra estes ideais”, afirmou o clube em nota.

Cueva, de 32 anos, defendeu a seleção peruana por mais de uma década e no Brasil teve passagens por São Paulo (2016–2018) e Santos (2019). A esposa do jogador obteve nesta terça-feira “medidas de proteção preventiva e de reabilitação” concedidas por um Tribunal Superior de Justiça. Além disso, um juizado de família proibiu Cueva de cometer qualquer tipo de ato que “implique violência familiar e de se aproximar de Pamela López”.

Como uma das medidas de proteção, o tribunal instalou o aplicativo “Botão do Pânico” no celular de Pamela para que ela reporte qualquer ato de violência futuro. O casal tem três filhos menores de idade.

Veja o vídeo

⚠️ Segundo video donde Christian Cueva 🇵🇪 cogotea a Pamela López y ella grita desesperadamente para salvar su vida. Hubo una persona q fue testigo y gracias a su presencia este episodio no llegó a mayores. Ahí está el tipo al q el fútbol peruano quiere rescatar: Repugnante 🤮. pic.twitter.com/ZRk5AYqu5F — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) August 19, 2024

