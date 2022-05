Cuiabá demite Pintado e vira 13º clube do Brasileirão a trocar de técnico em 2022

O técnico foi desligado após a eliminação na 3ª fase da Copa do Brasil para o Atlético-GO, na noite de ontem, na Arena Pantanal

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Pintado foi demitido pelo Cuiabá após eliminação na Copa do Brasil



O Cuiabá informou na madrugada nesta quinta-feira, 12, que decidiu demitir o técnico Pintado após a eliminação na 3ª fase da Copa do Brasil para o Atlético-GO, na noite de ontem, na Arena Pantanal – após dois empates, o Dragão levou a melhor nas penalidades. “O Cuiabá informa que Pintado não é o mais técnico do time nesta temporada. O auxiliar-fixo da casa, Luiz Fernando Iubel, assume interinamente até a contratação de um novo profissional”, informou o clube. “O Dourado agradece ao treinador pelo período que comandou o time e deseja boa sorte no decorrer da carreira”, acrescentou.

O Cuiabá, desta forma, torna-se o 13º clube da Série A do Campeonato Brasileiro a trocar de treinador em 2022. Anteriormente, Corinthians, Avaí, Atlético-GO, Athletico-PR, Santos, Botafogo, Juventude, Goiás, Ceará, América-MG, Internacional e Fluminense também já haviam mudado de comando na temporada – veja mais detalhes aqui. Pintado chegou ao clube no começo do ano e conquistou o título do Campeonato Mato-grossense, além da classificação até a terceira fase da Copa do Brasil.