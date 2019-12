D’Alessandro renova com o Internacional: ‘Em 2020, decidi ficar em casa’

Divulgação/ Internacional D'Alessandro comemora vitória do Internacional



O Internacional não deixou a renovação do contrato de Andrés D’Alessandro para 2020. Na tarde desta terça-feira (31), o Colorado anunciou que o camisa 10 do time ficará no Beira-Rio, pelo menos, até o final do ano que vem.

O anúncio foi feito através de uma publicação nas redes sociais, onde D’Alessandro se declara ao Internacional. “30 de julho de 2008. O dia que em que percebi, já no desembarque, que a partir de então seria tudo novo e único. Assim encarei cada partida com esta camisa. Foi dessa forma que comemorei cada gol, seja fora ou dentro de casa, como na partida de reabertura do Beira-Rio. Foi como vibrei a cada taça que levantamos, quase sempre em um Gigante lotado por ti, torcedor colorado”, disse.

“Mas uma relação de amor não se constrói somente com troféus. Por mais que sejam muitas, nossa história vai além das vitórias. Ela surgiu no dia a dia, a cada partida, treino e até na visitaà minha casa, lembram? Não virei colorado de uma hora para a outra. Esse sentimento cresceu ao longo de todos os momentos, sempre inéditos, que eu vivi pelo Inter ao longo de 11 anos. Em 2020, decidi ficar em casa, na minha casa, do lado da minha torcida. Vamos, Inter”, completou.

Ídolo da torcida colorada, o meio-campista de 38 anos é multicampeão pelo Internacional, conquistando títulos importantes para o clube, como a Libertadores (2010) e a Copa Sul-Americana (2008).