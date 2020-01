De olho em reforços para o Coritiba, Barroca elogia Jadson: ‘Adoro e me identifico bastante’

Antônio Cícero/Estadão Conteúdo Jadson não permanecerá no Corinthians em 2020



A saída de Jadson do Corinthians já é certa, resta saber qual o futuro do ex-camisa 10 alvinegro. Ao que parece, o meia vai se acertar com o Coritiba, que voltou e vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Visando o reforço de Jadson, Eduardo Barroca, treinador do Coritiba, fez uma série de elogios ao camisa 10 que foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians e teve passagens pelo Shakhtar Donetsk e seleção brasileira.

“Eu adoro o Jadson, me dou super bem com ele. Mas não sou eu a pessoa que tenha que responder isso, não é a minha área. Gosto e respeito a história do jogador, a parte técnica e as características de jogo dele, me identifico bastante e tem a ver com o que eu penso. Sobre estar vindo ou não, tem as pessoas da direção que podem falar a respeito”, afirmou Barroca.

Corinthians e Jadson devem chegar a um acordo em breve para rescindir o contrato. Após o fim do vínculo, ai sim o camisa 10 poderá acertar os últimos detalhes com o Coxa.