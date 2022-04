De olho em Veiga? Tite irá ao Maracanã para acompanhar Flamengo x Palmeiras 

A CBF anunciou que o treinador e sua comissão técnica farão um tour pelo Brasil e pela Europa com a intenção de observar alguns possíveis convocados para a Copa do Mundo 2022

ALEXANDRE LAGO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tite durante partida da seleção brasileira contra o Peru



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 19, que Tite e toda sua comissão técnica vão acompanhar alguns jogos in loco para analisar possíveis convocados para a Copa do Mundo 2022. O primeiro compromisso será a partida entre Flamengo e Palmeiras, marcada para esta quarta-feira, 20, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Além de observar o desempenho de alguns jogadores já conhecidos, como Weverton e Gabigol, por exemplo, o treinador também deve ficar de olho em Raphael Veiga, meio-campista palmeirense que vem se destacando. Em algumas entrevistas, inclusive, Tite já admitiu que o armador está no radar da seleção.

Além deste clássico nacional, a comissão técnica de Tite estará presente em alguns outros jogos, como os embates Palmeiras x Corinthians e Fluminense x Internacional, marcados para este sábado, 23, além de América-MG x Atlético-MG, no dia 3 de maio, pela fase de grupos da Libertadores. A CBF também confirmou que alguns atletas que atuam no futebol europeu serão analisados. Farão parte do “tour” os auxiliares técnicos César Sampaio, Cléber Xavier e Matheus Bachi; o analista de desempenho Bruno Baquete e o fisiologista Guilherme Passos, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

Agenda de observações da comissão técnica da seleção brasileira

Inglaterra

23/04 – Manchester City x Watford: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

23/04 – Arsenal x Manchester United: Cléber Xavier e Matheus Bachi

24/04 – Liverpool x Everton: Cléber Xavier e Matheus Bachi

25/04 – Crystal Palace x Leeds United: Cléber Xavier e Matheus Bachi

26/04 – Manchester City x Real Madrid: Cléber Xavier e Matheus Bachi

27/04 – Liverpool x Villareal: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

30/04 – Aston Villa x Norwich: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

Itália

20/04 – Juventus x Fiorentina: Fábio Mahseredjian e César Sampaio

Holanda

30/04 – Ajax x Zwolle: Cléber Xavier e Matheus Bachi

Brasil