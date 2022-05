De virada, Flamengo derrota o Altos-PI em estreia na Copa do Brasil

Equipe piauiense saiu na frente com golaço de bicicleta; Pedro empatou para o time rubro-negro e João Gomes virou

WESLLEY DOUGLAS / UAI FOTO / ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou o gol de empate do Flamengo contra o Altos-PI



O Flamengo teve um jogo difícil contra o Altos-PI em sua estreia na Copa do Brasil neste domingo, 1º de Maio, em Teresina, mas conseguiu vencer por 2 a 1. A equipe da Série C se defendeu bem e chegou a acertar uma bola no travessão no primeiro tempo, antes do atacante Manoel abrir o placar com um golaço de bicicleta. Com pouca efetividade apesar da maior posse de bola até então, o Flamengo reagiu rapidamente e empatou quatro minutos depois: Bruno Henrique roubou a bola no campo de ataque e cruzou para Pedro completar para a rede. Aos 33 minutos da etapa final, David Luiz cobrou falta e acertou a trave; a bola passou por toda a área, o zagueiro se enrolou e João Gomes chegou para virar a partida. Pedro ainda finalizou na trave mais uma vez. O jogo da volta será no dia 11 de maio, no Maracanã. Na próxima partida, o Flamengo encara o Talleres, da Argentina, pela Libertadores e o Altos joga contra o ABC-RN pela Série C.