Depois do Palmeiras, Atlético-MG desiste de contratar Sampaoli

André Melo/Estadão Conteúdo Qual será o futuro de Sampaoli?



O Atlético-MG anunciou por meio de sua assessoria de imprensa, nesta sexta-feira (20), que desistiu da contratação do técnico Jorge Sampaoli. As partes se reuniram na última quinta-feira (19), e o treinador saiu com uma proposta em mãos. Depois da contraproposta do argentino, o Galo resolveu dar por encerrada a negociação pela diferença entre a oferta e o pedido de Sampaoli.

Depois da falta de acerto com Jorge Sampaoli, o Atlético-MG segue em busca de um treinador, depois da saída de Vagner Mancini. Segundo o GloboEsporte.com, o nome da vez agora é Rafael Dudamel, técnico da seleção venezuelana.

Arena MRV

Se o acerto com Jorge Sampaoli não deu certo, o torcedor do Atlético pelo menos tem um motivo comemorar nesta sexta. O Conselho Municipal do Meio Ambiente aprovou por unanimidade a Licença de Implantação da Arena MRV. As obras devem começar já em janeiro de 2020.

A melhor torcida merece o melhor estádio! Vem aí a @ArenaMRV, a nova casa da Massa Atleticana.#Galo #ArenaMRV 🏴🏳 pic.twitter.com/CgyiVyuSfp — Atlético (@Atletico) December 20, 2019