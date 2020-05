Diego Ribas, do Flamengo, é criticado por furar quarentena para pedalar na praia

Reprodução/Instagram Diego Ribas foi criticado por furar a quarentena com a mulher



Diego Ribas, meio-campista do Flamengo, saiu para andar de bicicleta com a esposa em uma praia no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (30). Depois de registrar o momento em sua conta no Instagram, o jogador do Rubro-Negro foi criticado por “furar” a quarentena em meio à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

“Aquele rolê de bike para contemplar esse dia maravilhoso. Bom final de semana a todos”, escreveu Diego, que posou ao lado de sua mulher.

Nos comentários da publicação, Diego foi detonado por diversos seguidores. “Quarentena só pra pobre mesmo né (pros que podem) e a máscara? Isso pq várias pessoas do time pegaram….. Dê o exemplo!”, disse um homem.

“Imagine se mais gente resolve dar um rolezinho de bike em plena quarentena hein? Vergonha alheia”, comentou outra mulher. “Po meu capitão, e a quarentena?”, questionou um torcedor do Flamengo.

O Rio de Janeiro já registrou 45 mil casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 2.727 mortos.