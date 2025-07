Diogo Jota, do Liverpool, morre em acidente de carro na Espanha

Automóvel do jogador de 28 anos pegou fogo após sair da pista; atleta viajava com seu irmão que também não resistiu e faleceu

Divulgação / X @FC Porto Diogo Jota se casou no mês passado e deixa três filhos



Na madrugada desta quinta-feira (3) faleceu Diogo Jota, atacante português do Liverpool, aos 28 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal espanhol Marca. O atleta da seleção de Portugal se envolveu em um acidente automobilístico em Zamora, no norte da Espanha. O atleta viajava com seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também não resistiu e morreu no local. A polícia do país confirmou por meio de um comunicado oficial que um acidente ocorreu às 0h30 no quilômetro 65 da rodovia A-52, do município.

“Um veículo saiu da pista e tudo indica que um pneu estourou durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e as duas pessoas morreram. Enquanto aguardam a conclusão dos exames periciais, um dos mortos foi identificado como Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, e seu irmão, André Felipe”, informou o texto.

No último mês, Diogo se casou com Rute Cardoso e deixa três filhos. Seu irmão, André Silva também era jogador profissional e atuava pelo Penafiel, da segunda divisão de Portugal.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

“O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz”, escreveu o clube onde Diogo Jota começou a ganhar destaque internacional.

Nesta manhã, a seleção de Portugal também lamentou a morte de Diogo Jota e André Silva. “A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado”, expressou o time em post no X.

*Em atualização