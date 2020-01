Diretor do Cruzeiro sinaliza possível troca de Orejuela por dois jogadores do Palmeiras

Bruno Haddad/Cruzeiro

O nome do colombiano Luis Orejuela, lateral-direito do Cruzeiro, já vem sendo especulado no Palmeiras há algumas semanas. Nesta terça-feira (14), em entrevista à ESPN, Ocimar Bolicenho, diretor-executivo de futebol do clube, sinalizou para uma possível troca com o Verdão.

“Não tem nenhuma proposta oficial do Palmeiras pelo Orejuela. A gente pode até ter trocado uma ideia sobre este ou aquele nome, mas não tem nada oficial”, cravou Bolicenho.

“O fato é que, no momento, não tem nenhuma operação oficialmente em andamento para a vinda de Guerra e Jean. São conversas que não são oficiais, mas eu te diria que não tem nada”, continuou.

Jean, de 33 anos, e Guerra, de 34 anos, estão fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. Nenhum dos dois viajou com o restante do elenco para a disputa da Florida Cup, onde o Verdão estreia na temporada na próxima quarta-feira (15), às 22h30.