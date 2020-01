Dirigente do Flamengo afirma que não vai deixar de contratar Michael ‘por uma diferença ridícula’

Reprodução Michael



Michael parece estar próximo do Flamengo, porém, o negócio não foi fechado, após reunião entre as partes, nesta quarta-feira (8). Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vice-presidente de relações externas do Rubro-Negro, mesmo assim, demonstrou confiança na contratação da revelação do Brasileirão 2019.

Em entrevista à Fox Sports, Bap afirmou que o Flamengo não vai deixar de contratar Michael por causa de uma “diferença ridícula”.

“Existe a vontade de contar com o Michael. Espero que tenha um final feliz. Mas o Flamengo tem processos, perfis, papéis a serem cumpridos. Flamengo não vai fazer maluquice por ninguém, mas não vai deixar de contratar por uma diferença ridícula”, cravou o cartola.

O Flamengo oferece 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) por 75% dos direitos econômicos de Michael. A dúvida que recai é sobre os 5% pertencentes ao Goianésia. Existe a possibilidade do Rubro-Nego aumentar um pouco a proposta.