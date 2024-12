‘Disseram que não chegaria, agora sou o melhor do mundo’, reflete Vini Jr. após levar The Best

Em seu discurso, ele compartilhou reflexões sobre sua jornada e os obstáculos que superou, incluindo experiências de racismo que marcaram sua trajetória

EFE/FIFA/Serhat Akin Jogador do Real Madrid Vinicius Junior posa com o prémio de Melhor Jogador, durante a gala The Best Awards que se realiza esta terça-feira em Doha



O atacante Vinícius Jr foi reconhecido como o melhor jogador do mundo durante a cerimônia do Fifa The Best, realizada em Doha, Catar. Em seu discurso, ele compartilhou reflexões sobre sua jornada e os obstáculos que superou, incluindo experiências de racismo que marcaram sua trajetória. Emocionado, Vini Jr recordou sua infância, quando jogava descalço em meio a dificuldades. “Era um sonho distante, quase impossível. Eu cresci em um ambiente marcado pela pobreza e pela violência. Sou grato a todos que votaram em mim e à minha família, que sacrificou seus próprios sonhos para que eu pudesse seguir o meu”, declarou. O jogador também se dirigiu a seus seguidores nas redes sociais, enfatizando a importância desse momento em sua vida. “Hoje, escrevo para aquele menino que viu seus ídolos receberem esse prêmio. Finalmente, chegou a minha vez de afirmar: sim, sou o melhor jogador do mundo e lutei arduamente para conquistar isso”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vini Jr não deixou de abordar o tema do racismo, ressaltando as dificuldades que enfrentou ao longo de sua carreira. “Tentaram me desmerecer, mas ninguém pode decidir por quem eu devo lutar. Quando estava em São Gonçalo, o sistema não se importava comigo. Quase fui engolido por essa realidade”, afirmou. O atleta também fez questão de agradecer a todos que o apoiaram em sua trajetória. “Essa vitória é minha, mas também é de minha família, do Flamengo, do Real Madrid, da seleção brasileira e de todos que estiveram ao meu lado”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA