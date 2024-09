Dorival Júnior convoca Fabrício Bruno na vaga de Éder Militão para jogo com o Paraguai

O treinador tinha a possibilidade de ficar apenas com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo para o setor, além de poder contar com André, improvisado, na defesa

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo, contra o Corinthians, em jogo do Campeonato Brasileiro



O técnico Dorival Júnior resolveu não correr riscos nas Eliminatórias Sul-Americanas e anunciou na noite deste sábado (7) a convocação do zagueiro Fabrício Bruno para a vaga do cortado Éder Militão. O defensor se apresenta à seleção brasileira neste domingo (8), em Curitiba.”Fabrício Bruno foi convocado na noite deste sábado (7) pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Ele vai substituir Éder Militão, cortado na quinta-feira (5) por lesão. O jogador tem chegada prevista para domingo (8) e participará do treino no CT do Caju”, informou a CBF. O treinador tinha a possibilidade de ficar apenas com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo para o setor, além de poder contar com André, improvisado, no setor. Ocorre que o volante virou titular, diminuindo as opções de substituição.

“O zagueiro do Flamengo foi convocado para a seleção para os dois amistosos na Europa em março, que marcaram a estreia de Dorival Júnior no comando da Amarelinha. na terça-feira (10), a seleção joga contra o Paraguai, em Assunção”, completou a CBF. Fabrício Bruno ganha a concorrência com o palmeirense Murilo, também chamado anteriormente por Dorival Júnior. Como a seleção ficará treinando em Curitiba, viajando para Assunção somente na segunda-feira à noite, o técnico optou por nome que já está no país.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte