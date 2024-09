Dorival Júnior convoca seleção brasileira com Igor Jesus e novidades nas laterais

Em situação delicada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Brasil enfrentará o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília

Rafael Ribeiro/CBF Dorival Júnior anuncia convocação a seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias



O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (27) a lista de convocados para a seleção brasileira que disputará as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. Entre as novidades da lista estão o atacante Igor Jesus, do Botafogo, e os laterais Vanderson, do Monaco, e Abner, do Lyon. Outra mudança relevante é o retorno do atacante Raphinha, do Barcelona, que ficou de fora da última convocação por cumprir suspensão. “Todos pediram por uma reformulação, que passa naturalmente pelo encontro de um equilíbrio entre a jovialidade de alguns que aqui estão chegando, como também com a vasta experiência de outros que ainda fazem parte de um grupo por merecimentos”, disse o treinador.

A seleção brasileira ocupa atualmente a quinta colocação nas Eliminatórias, com 10 pontos em oito jogos. A liderança é da Argentina, com 18 pontos, seguida por Colômbia e Uruguai. Dorival reconheceu que o desempenho da equipe ainda não é satisfatório, mas expressou confiança na evolução da seleção. “Nós também não estamos satisfeitos e contentes com isso. Mesmo entendendo que tivemos apenas dez jogos, com um espaço considerável entre uma convocação e outra, ainda assim nos incomoda muito. Estamos também preocupados.” Os atletas convocados se apresentarão no dia 7 de outubro, em São Paulo, onde realizarão os treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, antes de embarcar para o Chile.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG);

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Gerson (Flamengo)

André (Wolverhampton)

Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes

Luiz Henrique (Botafogo)

Igor Jesus (Botafogo)

Endrick (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA