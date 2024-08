Dorival Júnior convoca seleção brasileira nesta sexta para os dois jogos das Eliminatórias

Primeiro duelo vai ser no dia 6 de setembro, diante do Equador; relação vai ser divulgada na sede da CBF, no Rio, a partir das 11h30

EFE/EPA/ANDY RAIN Esta é a terceira lista promovida por Dorival desde que ele assumiu o comando da seleção brasileira no início do ano



O técnico da seleção brasileira Dorival Júnior vai fazer, nesta sexta-feira (23), o anúncio da convocação da equipe nacional para os dois próximos compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A relação vai ser divulgada na sede da CBF, no Rio, a partir das 11h30. Os jogos são referentes às 7ª e 8ª rodadas do torneio. O primeiro duelo vai ser no dia 6 de setembro, diante do Equador, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Quatro dias depois, o Brasil viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai no estádio Defensores del Chaco. Esta vai ser a primeira convocação desde a participação do Brasil na Copa América, onde foi eliminado de forma precoce, nas quartas de final, para a seleção do Uruguai. Esta é a terceira lista promovida por Dorival desde que ele assumiu o comando da seleção brasileira no início do ano.

Apesar do pouco tempo no cargo, ele chega pressionado pela má campanha da equipe nacional na competição. O Brasil ocupa a sexta colocação na classificação com sete pontos em seis partidas. A Argentina aparece como líder isolada (15) seguido do Uruguai (13) e Colômbia (12). À frente da seleção na tabela estão ainda a Venezuela (9) e o Equador (8). O aproveitamento do time dirigido por Dorival é realmente preocupante. Até aqui, a equipe obteve apenas duas vitórias, empatou com os venezuelanos na terceira rodada e vem de três derrotas seguidas.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo