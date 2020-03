Durante pausa nos campeonatos, Atlético-MG demite funcionários do departamento de futebol

Bruno Cantini/Agência GaloAtlético-MG Sampaoli durante treino do Atlético-MG antes da parada determinada pela Federação Mineira de Futebol



O Atlético-MG fez uma verdadeira “limpa” no seu departamento de futebol nesta terça-feira. Cinco funcionários foram demitidos de uma só vez por decisão do presidente Sérgio Sette Câmara, segundo a ESPN.

Foram demitidos o preparador de goleiros Chiquinho Cersósimo, que estava no clube desde 2012, o auxiliar-técnico James Freitas, que assumiu a equipe após a demissão de Dudamel, Bernardo Motta, observador técnico, Neguette, analista de mercado, e até mesmo os seguranças Jorginho e Lúcio Fábio.

Ainda não se sabe se as demissões foram a pedido do novo treinador do time, Jorge Sampaoli. Em sua apresentação, Sampaoli afirmou que “cada treinador tem sua maneira, sua forma, seu ritmo de treinamento”, e que tem o “grupo pessoal que veio trabalhar”.

Sampaoli trouxe consigo um time completo de profissionais para o departamento de futebol do Galo, composto pelo gerente de futebol Gabriel Andreata e ainda quatro membros de comissão técnica: o auxiliar Jorge Alberto Desio, os preparadores físicos Pablo Fernández e Marcos Fernández e o analista de desempenho Diogo Alves.