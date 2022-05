Ederson sofre lesão muscular e desfalca seleção brasileira em amistosos na Ásia

Tite, por outro lado, pôde contar com as chegadas de Casemiro, Rodrygo, Vinicius Junior, Fabinho e Alisson, que disputaram a final da Liga dos Campeões 2021/2022 no último sábado, em Paris

Lucas Figueiredo/CBF Ederson pratica defesa durante treino da seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o goleiro Ederson sentiu dores na coxa esquerda durante o treinamento desta terça-feira, 31. Após passar por exames médicos, o arqueiro foi diagnosticado com uma lesão muscular, que o deixa sem condições de jogo para os dois amistosos da seleção nesta Data FIFA de junho. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, na próxima quinta-feira, 2, às 8 horas (de Brasília). Três dias depois, já em Tóquio, a Canarinho enfrentará o Japão, em um dos últimos jogos antes da Copa do Mundo de 2022.

Ainda nesta terça-feira, Tite pôde contar com as chegadas de Casemiro, Rodrygo, Vinicius Junior, Fabinho e Alisson, que disputaram a final da Liga dos Campeões 2021/2022 no último sábado, em Paris. O último a se apresentar será o zagueiro Éder Militão, que se junta ao grupo na tarde desta quarta-feira. O defensor também jogou a decisão do torneio europeu, mas foi afastado do restante do grupo após apresentar um teste inconclusivo para a Covid-19. Ele, no entanto, repetiu o teste horas depois e poderá participar da última atividade antes do Brasil enfrentar os coreanos.