Edinho revela estado de saúde de Pelé e afirma: ‘Meu pai é um guerreiro’

Reprodução/Instagram/@iamkelynascimento Pelé fazendo fisioterapia no Hospital Albert Einstein



Pelé, atualmente com 81 anos, precisou retirar um tumor no cólon, em setembro de 2021, e tem entrado e saído regularmente do hospital para sessões de quimioterapia. No último domingo, 6, o ex-goleiro Edinho, filho do Rei do Futebol, tratou de tranquilizar os fãs da lenda, dizendo que o pai é um “guerreiro” e que está dando tudo de si na batalha contra o câncer. “Está bem. Está em uma batalha dura pela saúde, mas meu pai é um guerreiro, como foi a vida toda. Continua batalhando. Nós da família só rezamos muito e torcemos para que ele possa se recuperar”, disse aos repórteres.

Edinho assumiu o cargo de treinador interino do Londrina e estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Cianorte, pelo Campeonato Paranaense. Goleiro do Santos nos anos 1990, disse que não sabia se seu pai assistia à vitória do seu time. “Eu não tenho certeza. Ele teve alta há dois dias do hospital. Confesso que não posso afirmar. Mas ele vai ficar sabendo assim que eu entrar ali e comunicar. Vamos torcer para que ele, acima de tudo, se recupere o mais rápido possível”, comentou Edinho, que é técnico do sub-20 de Londrina, mas assumiu a equipe profissional temporariamente para o jogo de domingo.

*Com informações da Reuters