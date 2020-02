‘Ele fez mer**! É malhado, mas, se encontra na rua, afina’, dispara goleiro sobre Daronco; assista

Montagem sobre fotos/Reprodução/Donaldo Hadlic/Estadão Conteúdo O goleiro Marcelo Carné, do Juventude, detonou o árbitro Anderson Daronco após a derrota para o Grêmio



O árbitro Anderson Daronco foi alvo de duras críticas por parte do goleiro do Juventude, Marcelo Carné, após a derrota do time de Caxias do Sul por 3 a 0 para o Grêmio, na manhã deste sábado (29), na Arena, pela primeira rodada do returno do Campeonato Gaúcho. Depois do jogo, o arqueiro disparou contra o juiz, conhecido por ter um porte físico avantajado.

“O jogo passa, primeiro, pelo tempo de recuperação curto. Mas o Grêmio foi superior mesmo, bem superior. Mas assim, é ruim quando o Daronco apita. Ele tenta se impor por ser malhado, forte e o caramba. Mas é engraçado, se encontra ele na rua, ele afina. Aí é uma palhaçada ao tentar falar com ele, ele encara e olha na cara. Fica chato, fica bem chato. O clima fica bem ruim. Teve um pênalti que o Alisson estava com pé dentro da área e ele não deu pênalti. Por quê? Porque ele fez merda e deu outro antes”, afirmou.

Marcelo Carné, goleiro do Juventude, sem papas na língua ao falar do Daronco.pic.twitter.com/dK6rDEEAJd — 𝙵𝚊𝚒𝚕 𝙵𝚞𝚝𝚎𝚋𝚘𝚕 (@Fail_Futebol) February 29, 2020

As críticas do Juventude têm duas razões. A primeira se refere ao horário e data do jogo, que foi antecipado em seis horas a pedido da TV e por causa da viagem que o Grêmio fará à Colômbia para estrear na Libertadores. Já a segunda foi motivada pelo gol de abertura do placar. Diego Souza, impedido no momento do passe de Alisson, estava próximo a Pepê quando o camisa 25 finalizou para o fundo das redes. O lance chegou a ser anulado pela arbitragem, mas foi confirmado depois de conversa entre o árbitro e o auxiliar.

No segundo tempo, o Grêmio, que ampliara com Diego Souza, de pênalti, ainda na etapa inicial, teve mais duas penalidades marcadas ao seu favor. Carné defendeu o primeira, cobrado por Alisson, mas foi vazado na segunda, assinalada já nos acréscimos da etapa final e convertida por Luciano.

“A nossa derrota não passa pelo Daronco, mas ele participou dos lances capitais do jogo e nos prejudicou”, disparou Walter Dal Zotto Jr., presidente do Juventude. “Se ele é o melhor árbitro do futebol gaúcho, como a Federação diz e muitos dizem, ele é mal intencionado”, finalizou.