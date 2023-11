Eliminatórias da Euro: Cristiano Ronaldo marca, Portugal vence Liechtenstein e segue 100% de aproveitamento

Em boa fase, portugueses voltam a campo neste domingo, 19, para medir forças com a Islândia

EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER Cristiano Ronaldo marcou na vitória de Portugal nas Eliminatórias da Euro



A seleção portuguesa não encontrou dificuldades para superar Liechtenstein por 2 a 0, nesta quinta-feira, 16, no Estádio Rheinpark, em confronto válido pelas Eliminatórias da Eurocopa. Mesmo já classificado e atuando como visitante, Portugal ganhou com facilidade, com gols de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, já no segundo tempo. Com o resultado, a equipe lusitana permanece com 100% de aproveitamento, com nove vitórias em nove rodadas. Já classificados para a competição de 2024, que acontecerá na Alemanha, os portugueses voltam a campo neste domingo, 19, para medir forças com a Islândia. Já Liechtenstein segue zerado no campeonato e não reúne chances matemáticas de jogar o torneio continental.