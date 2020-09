Eliminatórias: Tite convoca Gabriel Menino e Rodrigo Caio para estreia da seleção

Brasil encara a Bolívia na Neo Química Arena, no dia 9 de outubro, na estreia das eliminatórias para o Mundial de 2022

Reprodução/CBF Tite é o atual treinador da seleção brasileira



Treinador da seleção brasileira, Tite divulgou nesta sexta-feira, 18, a lista dos convocados para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena, e também para o segundo jogo, diante do Peru, no dia 13, fora de casa. Como principal novidade da relação, o técnico decidiu chamar Gabriel Menino, jovem do Palmeiras que está se destacando no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Weverton, também do Verdão, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, são os outros atletas da lista que atuam no Brasil. Todos serão baixas em seus respectivos times para as rodadas 15 e 16 do nacional.

Na lista de Tite, tradicionais figuras da seleção foram convocadas, como, por exemplo, Alisson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Casemiro (Real Madrid), Neymar (PSG) e Firmino (Liverpool). Outros nomes menos tarimbados foram chamados, como o lateral Alex Telles, o meio-campista Douglas Luiz e o atacante Everton cebolinha.

Tite precisou refazer a lista que chegou a ser divulgada com 24 jogadores no dia 6 de março, para as datas inicialmente previstas, antes da pandemia paralisar o futebol mundial. Daniel Alves, do São Paulo, e Bruno Henrique, do Flamengo, por exemplo, estavam convocados naquela relação e acabaram ficando de fora por problemas físicos.

VEJA QUEM FOI CONVOCADO

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

LATERAIS: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

ZAGUEIROS: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Felipe (Atlético de Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo)

MEIAS: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Coutinho (Barcelona) e Everton Ribeiro (Flamengo)

ATACANTES: Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Neymar (PSG), Everton Cebolinha (Benfica), Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)