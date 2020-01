Em busca de ‘novos ares’ após saída do Santos, Vanderlei é apresentado oficialmente no Grêmio

Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O goleiro Vanderlei foi apresentado oficialmente, nesta segunda-feira (20), como reforço do Grêmio para a temporada de 2020. O jogador assinou contrato de dois anos e poderá estender seu compromisso, caso atinja metas durante o período.

“Desde a procura, manifestei minha vontade de vir. Tenho história bonita no Santos, tenho que agradecer o momento que passei lá. Mas chega um momento que você tem que buscar novos ares”, afirmou o goleiro, que passou cinco anos no Santos.

“Motivação nova. Vivemos disso. Treinamos para ter a oportunidade de jogar. Esse período sem jogar em 2019 foi um aprendizado para mim, me fez pensar em conceitos e na minha carreira. Tenho essa oportunidade e é dar meu melhor em treinamentos e jogos, mostrar meu futebol, que foi o que me trouxe até aqui”, disse o dono da camisa 27.

Vanderlei vai disputar a vaga de titular na equipe de Renato Gaúcho com Paulo Victor. “Aqui tem grandes goleiros, que vêm trabalhando, independentemente do que se fale na imprensa ou na torcida. Vou procurar buscar meu espaço e, quando tiver oportunidade, poder dar meu melhor e valorizar o esforço do Grêmio em buscar a minha contratação.”

Vanderlei é o quarto reforço gremista do ano. Os laterais Victor Ferraz e Orejuela e o volante Lucas Silva também estão treinando com o grupo. O colombiano ainda não foi apresentado oficialmente O lateral-esquerdo Caio Henrique, com a seleção olímpica, deve ser o próximo contratado.

*Com informações de Estadão Conteúdo