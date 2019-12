Em crise financeira, Fundação Cafu encerra atividades: ‘Fizemos o máximo’

Nayra Halm/Estadão Conteúdo Cafu foi o capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira



A Fundação Cafu anunciou, no último fim de semana, o encerramento de suas atividades. A instituição, que existia há 16 anos, desde o pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, atuava no Jardim Irene, bairro da zona sul de São Paulo no qual o ex-lateral-direito nasceu.

A Fundação está inscrita na Dívida Ativa da União com mais de R$ 800 mil. No ano passado, funcionários da instituição entraram em greve por causa do atraso de três meses de salários.

“Trabalhamos duro. Por vocês, pelo Jardim Irene e por um futuro com mais oportunidades. Sendo assim, não queremos enxergar o dia de hoje com tristeza, mas com alegria e de cabeça erguida, pela convicção de que cumprimos um papel fundamental dentro desta comunidade, que transformamos vidas, que fizemos o máximo que podíamos até que foi possível”, diz parte da nota emitida pela Fundação Cafu.

“Foram 16 anos de muito trabalho, dedicação e comprometimento com uma causa genuína e verdadeira… Alimentar sonhos. Temos um pedido: continuem alimentando sonhos! Sonhem cada vez mais alto. Tenham fé e coragem. Sejam protagonistas de suas histórias, agentes de transformação”, acrescenta.

Cafu também enfrenta diversos problemas na Justiça com a penhora de seus imóveis por causa do não pagamento de empréstimos bancários. Os bens foram adquiridos quando ele ainda atuava nos gramados. Desde que parou de jogar, em 2008, Cafu vive com a renda de imóveis alugados. Há mais de 15 imóveis em seu nome e de sua esposa que estão penhorados pelo Tribunal de Justiça.

O que a Fundação Cafu fazia?

A Fundação Cafu buscava criar cidadãos responsáveis e que tivessem uma transmissão de valores digna por meio de atividades culturais e esportivas. Desde 2018, a instituição passou a enfrentar dificuldades financeiras devido à falta de patrocínios e investidores.

Estima-se que, ao todo, cerca de 950 crianças e adolescentes do Jardim Irene foram atendidos pela fundação.