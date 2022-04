Em jogo agitado, Reb Bull Bragantino empata com Vélez Sarsfield pela Libertadores

Na Argentina, times empataram em 2 a 2 mesmo com o Bragantino perdendo um jogador aos 22 do segundo tempo

Reprodução/ Twitter @LibertadoresBR Massa Bruta está em segundo no Grupo C da Libertadores



Os jogos do Red Bull Bragantino na Copa Libertadores estão muito animados. Depois de 2 a 0 no primeiro jogo, o Massa Bruta voltou ao campo nesta quinta-feira, 14, para enfrentar o Vélez Sarsfield, na Argentina, e empatou em 2 a 2. Quem saiu na frente foram os brasileiros, com gol de Ytalo logo aos dois minutos de jogo depois de aproveitar passe de Aderlan. Aos 8, Matías De los Santos subiu mais alto do que a zaga e, de cabeça, empatou o duelo. No início do segundo tempo, Natan marcou contra o próprio gol e colocou os argentinos em vantagem. Aos 17 minutos, Ytalo cabeceou e voltou a balançar as redes, igualando o marcador. Cinco minutos depois, Aderlan foi expulso depois de receber o segundo amarelo e deixou o Bragantino em situação tensa. Mesmo com um a menos e na casa do rival, o Massa Bruta segurou o empate. O resultado deixa os brasileiros em segundo no Grupo C com quatro pontos em dois jogos. O Estudiantes lidera a chave. Na próxima rodada, o Bragantino joga contra os líderes na terça-feira, dia 26, às 19h15 (horário de Brasília).