Em jogo apagado, Grêmio empata em 0 a 0 com o São Paulo e vai à final da Copa do Brasil

Duelo entre os tricolores não teve muitas chances de gol; gaúchos enfrentarão o Palmeiras na final da competição

FERNANDO ROBERTO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Em jogo com poucas chances, sistema defensivo do Grêmio parou ataque do São Paulo.



Uma semana depois do duelo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio voltaram a se enfrentar nesta quarta-feira, 30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. E, mesmo com o time paulista precisando reverter a derrota por 1 a 0 da semana passada, o jogo foi apagado e terminou empatado em 0 a 0. Com isso, os gaúchos carimbaram vaga na final da competição e enfrentarão o Palmeiras na decisão, que será disputada nos dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. Apesar do resultado sem gols, o Grêmio teve a chance de abrir o placar no começo do jogo, quando uma bola rebateu após um escanteio e sobrou para o lateral Victor Ferraz, que carimbou a trave do São Paulo.

Depois disso, o jogo esfriou, com o time paulista tendo grandes dificuldades para construir suas jogadas e os gaúchos administrando a vantagem conquistada na semana passada. Na volta do segundo tempo, o panorama do jogo continuou o mesmo. Precisando do resultado, o time de Fernando Diniz tentou atacar e pressionar o Grêmio, mas não conseguiu levar perigo ao gol do Grêmio. Mesmo com as entradas de Toró, Vitor Bueno, Tréllez, Paulinho Boia e Hernanes, o São Paulo não conseguiu furar a defesa gremista, e viu o jogo acabar sem nenhum gol.