Em jogo de três pênaltis e seis gols, Brasil arranca empate com a Espanha

Partida terminou 3 a 3 e foi marcada por uma arbitragem polêmica; Rodrygo, Endrick e Paquetá fizeram os gols do Brasil

EFE/Kiko Huesca Jogadores do Brasil comemoram gol contra a Espanha



Foi um jogo pegado, com um final agitado e gol no último minuto, mas a Seleção Brasileira buscou e conseguiu um empate com a Espanha. 3 a 3, esse foi placar final do amistoso entre as duas seleções, disputado nesta terça-feira (26), em Madri. O Brasil começou mal, e precisou lutar para conseguir equilibrar a partida e chegar ao empate. Foram três pênaltis, dois para os espanhóis, e um para o Brasil, em um jogo marcado por polêmicas da arbitragem que não teve o VAR para auxiliar. Assim como no jogo contra a Inglaterra, Endrick, que entrou no segundo tempo, mexeu no time e o deixou mais ofensivo, dando chances para o Brasil melhorar na partida. O amistoso entre as seleções tinha como lema “Uma só pele, Uma só identidade”, uma campanha contra o racismo, após os constatantes insultos que Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, tem enfrentado na Espanha.

No primeiro tempo, só deu Espanha. Até os 16 minutos, o Brasil não tinha conseguido passar do meio de campo e aceitava a pressão espanhola, principalmente pelas pontas, com destaque para o jovem Lamine Yamal, que deu trabalho para a defesa brasileira. De tanto pressionar, a Espanha conseguiu encontrar o caminho para o gol aos 12 minutos, após João Gomes derrubar Yamal dentro da área e o árbitro marcar pênalti, primeiro lance polêmico do jogo. Rodri foi para bola e marcou. O lance balançou o Brasil, mas ainda era a Espanha que dominava o jogo e criava as jogadas. A seleção tinha dificuldades de criar e não conseguia ir para o ataque.

A oportunidade só surgiu após uma jogada de Rodrygo e Vinícius. O camisa 10 do Brasil puxou um lance pela esquerda e saiu driblando todo mundo até chegar na área. Ele encontrou seu companheiro de Real Madrid, que chutou em cima do goleiro. A jogada ajeitou a seleção, que conseguiu equilibrar o jogo, mas ainda sofria pelas laterais, sendo assim que, aos 36 minutos, Dani Olmo fez o segundo para a Espanha, complicando a vida do Brasil na partida. O jogo se encaminhava para o intervalo e a seleção só tinha chutado uma vez ao gol.

Atrás no placar, restou ao Brasil sair para o jogo. E foi assim que aos 39, em uma saída errada da Espanha, Rodrygo recuperou a bola e chutou de cobertura, marcando para o Brasil. O gol brasileiro deixou o jogo mais animado, e logo no lance seguinte, Bento fez uma bela defesa no chute de Rodri, evitando o terceiro gol espanhol. Sem acréscimos, o árbitro encerrou a partida e o Brasil foi para o intervalo atrás no placar.

Na volta para a segunda etapa, Dorival fez quatro alterações. Tirou Bruno Guimarães, Raphinha, Danilo e João Gomes, e colocou André, Endrick, Yan Couto e Andreas Pereira. As mudanças surtiram efeito logo de cara. O Brasil voltou melhor, estava mais ofensivo e levava mais perigo para os espanhóis. Teve uma boa chance com Vini Júnior, com uma assistência de Endrick, mas não conseguiu marcar. Contudo, no lance seguinte, em uma cobrança de escanteio, a bola sobrou livre para a joia palmeirense, que não desperdiçou e empatou o jogo para a seleção. A partir daí, foi jogo de igual para igual, com as duas equipes querendo o gol e sonhando com a vitória.

A Espanha parou nas mãos de Bento, que não dava chance para eles marcarem mais uma vez. O Brasil criava e se aproximava da área, mas não conseguia finalizar. Na reta final do jogo, o árbitro marcou mais um pênalti para os espanhóis, lance que gerou irritação dos brasileiros, e gerou a segunda polêmica da partida. Rodri cobrou mais uma vez e marcou o terceiro da Espanha, voltando a colocar a equipe da casa à frente do placar. Aos 46, o Brasil teve uma bela chance de empatar com Paquetá, mas o jogador parou nas mãos do goleiro espanhol Unai Simón. No minuto final dos acréscimos, o juiz deu um pênalti para o Brasil. Carvajal derrubou Galeno dentro da área. Paquetá assumiu a responsabilidade. Foi para bola e estufou a rede espanhola, empatando o jogo mais uma vez. Sem tempo para mais nada, o árbitro encerou a partida. O resultado deixa a seleção brasileira com saldo positivo na Era Dorival Júnior, foi uma vitória e um empate.