Em jogo movimentado, Flamengo vence Bahia e sobe na tabela do Brasileirão

Em partida aberta e com polêmicas, Rubro-Negro conseguiu os gols através das jogadas de bola parada, marcando com Matheus França, Gabigol e David Luiz

CELO GIL/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol marcou na vitória do Flamengo sobre o Bahia



O Flamengo obteve um excelente resultado neste sábado, 13, ao derrotar o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Em jogo aberto e movimentado, o Rubro-Negro conseguiu os gols através das jogadas de bola parada, marcando com Matheus França, Gabigol e David Luiz. O Tricolor de Aço, por sua vez, balançou as redes com Biel e Ademir. Além do alto número de gols, o confronto também ficou por dois fatos inusitados. No retorno do intervalo, o técnico argentino Jorge Sampaoli promoveu as suas cinco substituições disponíveis, algo inédito na Série A. Além disso, os baianos terminaram o embate com dois atletas a menos – os zagueiros Rezende e Kanu foram expulsos, sendo que o cartão vermelho para o último foi bastante contestado pelos mandantes. Com o resultado, o Flamengo chegou aos nove pontos, ocupando a 4ª posição momentaneamente. Já o Bahia permanece com seis pontos, no 13º lugar. O próximo compromisso dos flamenguistas está marcado para terça-feira, 16, contra o Fluminense, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um dia depois, os baianos encaram o Santos, na Vila Belmiro, pela mesma fase do torneio.