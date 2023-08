Em jogo movimentado, Fluminense busca empate com o Argentinos Juniors nas oitavas da Libertadores

Argentinos saíram na frente com Ávalos, mas Samuel Xavier marcou um golaço aos 42 do segundo tempo e deixou tudo igual

EFE/ Luciano González Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores teve expulsão, golaço, torcida animada e lesão grave



O primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores entre Argentinos Juniors e Fluminense aconteceu nesta terça-feira, 1º, na Argentina, e terminou com empate por 1 a 1. O resultado deixa tudo aberto para o jogo de volta no dia 8 de agosto, no Maracanã. Donos da casa, o Argentinos Juniors começou bem e dominou os primeiro minutos. O ataque foi efetivo e Gabriel Ávalos abriu o placar aos 14 minutos, chutando de primeira na entrada da área. O Fluminense “acordou” após o gol e se lançou ao ataque, mas sem balançar a rede. No fim do primeiro tempo, Fábio fez duas grandes defesas para evitar o segundo gol dos argentinos. No segundo tempo, André teve a chance do empate e acertou uma bomba na trave aos 9 minutos. No rebote, chutou por cima do gol. Aos 12, Marcelo disputou uma bola com o zagueiro Sánchez no meio de campo e foi expulso. O argentino sofreu uma lesão grave e o brasileiro chegou a chorar após o lance. Com o jogo retomado, Kanu acertou a trave novamente. Aos 30 minutos, foi a vez do goleiro Arias ser expulso. Ele atingiu Diogo Barbosa fora da área e os dois times ficaram com dez jogadores. No fim, aos 42 minutos, Samuel Xavier chutou de longe e marcou um golaço para empatar o jogo. O Fluminense chegou a virar nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento.