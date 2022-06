Em jogo quente, Vasco e Grêmio ficam no empate sem gols pela Série B

Vasco segue sem perder no campeonato e está na 2ª colocação, enquanto o Grêmio é quinto e não vence há cinco jogos

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo teve faltas duras e muita discussão no primeiro tempo



Nesta quinta-feira, 02, o Vasco recebeu o Grêmio em São Januário e empatou por 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro Série B. A partida foi bem quente e tensa no primeiro tempo com faltas duras e muita discussão. As arquibancadas lotadas cresciam ainda mais a atmosfera tensa, mas nenhuma das equipes teve uma grande oportunidade de abrir o placar. Na volta do intervalo, o Vasco se apresentou melhor e começou a finalizar mais, porém, depois dos 25 minutos a intensidade caiu e o jogo ficou mais concentrado no meio de campo. Nos acréscimos, Gabriel Pec acertou a trave na melhor jogada da partida. O resultado não é bom para o Grêmio. O Tricolor Gaúcho está há cinco partidas sem vencer e está na 5ª colocação. A permanência de Roger Machado não é certa. Já o Vasco se mantém na segunda colocação da tabela, ainda sem perder no campeonato e quatro pontos atrás do Cruzeiro, que ainda joga na rodada. Na próxima terça-feira, dia 07, os cariocas viajam para enfrentar o Náutico às 19h (horário de Brasília) e o Grêmio recebe o Novorizontino no mesmo dia, às 21h30.