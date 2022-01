Em meio a negociações, Vampeta opina sobre futuro de Michael no Flamengo

Jogador foi um dos destaques do Flamengo na última temporada e recebeu propostas para ir para o futebol árabe

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante foi um dos principais nomes da equipe durante o comando de Renato Gaúcho



O Flamengo recebeu uma oferta milionária pelo atacante Michael, um dos destaques da última temporada da equipe. A proposta foi feita pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, que ofereceu um montante de R$ 46 milhões para tirar o atacante do Rubro-Negro. Caso Michael vá para o clube, se juntará ao colombiano Gustavo Cuéllar, ex-meio-campista do Flamengo, e com o italiano Sebastian Giovinco, um dos destaques da equipe. Pela camisa do Flamengo, Michael, que chegou ao clube em 2020, disputou 105 jogos e marcou 23 gols. Na reta final da última temporada, o atacante foi um dos principais nomes da equipe durante o comando de Renato Gaúcho. Os comentaristas do programa Esporte em Discussão analisaram a negociação do Flamengo com o clube árabe. Para Vampeta, a decisão sobre a saída deverá ficar com Michael. Entretanto, o comentarista disse acreditar que o atacante permanecerá no Rubro-Negro.

“O que eu penso é que está nas mãos dele, do Michael. Ele termina a temporada em alta no Flamengo, fazendo gols. E ele vai ter que ver agora o futuro dele. A gente tem que ver se o Flamengo vai liberar, Mas eu acho que ele fica, que ele não vai para o mundo árabe. Ele está feliz”, disse Vampeta sobre a possível saída. Mauro Cezar, por sua vez, diz que o negócio só deve sair se os árabes aumentarem a proposta e lembra que o Flamengo pagou caro para contar com o atacante. “Eu acho que se os árabes subirem mais a proposta o negócio talvez saia. Só que o Flamengo tem que pensar o seguinte: o jogador não valia essa grana toda que o Flamengo pagou: 7,5 milhões de Euros. Foi uma disputa, Corinthians e Flamengo queriam o jogador, […] o Jorge Jesus insistiu que queria, e o Flamengo contratou o jogador. Mas ano passado ele se valorizou muito”, afirmou o comentarista.

