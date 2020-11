Em partida inspirada de Volpi, São Paulo vence Flamengo por 4 a 1 no Maracanã

Goleiro do time paulista pegou dois pênaltis e deu assistência para o gol de Luciano; clube do Rio perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato



Em uma de suas melhores atuações na temporada, o São Paulo surpreendeu e goleou o Flamengo por 4 a 1, no Maracanã, com direito à grande atuação de Tiago Volpi, que pegou dois pênaltis O resultado fez o time paulista se manter na briga pela parte de cima da tabela e frustrou os cariocas, que esperavam assumir a liderança isolada do Brasileirão. O São Paulo ocupa o quinto lugar da classificação, com 30 pontos, a cinco do líder Internacional. Já o Flamengo, com a mesma pontuação do time gaúcho, perdeu a chance de se isolar na ponta após a derrota do Inter para o Corinthians, na noite de sábado.

Apesar da goleada, o goleiro Volpi foi o destaque do jogo. Ele pegou as penalidades cobradas por Bruno Henrique e Pedro e ainda deu uma assistência para o quarto gol, marcado por Luciano. O goleiro mais uma vez fez a diferença em pênaltis, como aconteceu contra o Fortaleza, quando pegou uma penalidade e ajudou a classificar o time na Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo protagonizaram um belo jogo. Com os dois times apostando no ataque, o partida teve virada no placar, VAR, pênalti perdido e duas equipes que procuram o gol o tempo todo. De olho na liderança isolada do Brasileirão, o Fla começou mais em cima e logo aos 5 minutos abriu o placar.

Pedro recebeu passe de Vitinho, ganhou de Bruno Alves e bateu da entrada da área, no canto direito de Volpi. O gol fez o São Paulo avançar a marcação e pegar o time carioca de surpresa. Aos 17, a zaga do Fla cortou errado um cruzamento de Sara e deixou na medida para Tchê Tchê, que não é muito de finalizar ao gol, ajeitar e de dentro da área acertar uma bomba, sem chances para o goleiro Hugo. O confronto continuou em um ritmo intenso, com as duas equipes apostando em marcações mais altas, mas sem apelar para violência O Fla ficava mais com a bola no pé e teve uma grande oportunidade de marcar o segundo gol aos 29.

Após checar o VAR, o árbitro marcou pênalti de Diego em Everton Ribeiro. Bruno Henrique cobrou a penalidade e Volpi saltou e fez uma grande defesa. O lance parece ter feito bem ao time paulista, que voltou a ter mais iniciativa e movimentação e assim chegou ao gol da virada. Aos 45, após boa troca de passes, Reinaldo cruzou rasteiro. Gustavo Henrique desviou e acabou ajeitando para Brenner chutar e marcar o segundo gol tricolor. Na volta do intervalo, parecia que o São Paulo era quem estava perdendo. O time voltou pressionando e conseguiu chegar ao terceiro gol em cobrança de pênalti.

Aos 13, Gustavo Henrique cometeu a penalidade em Bruno Alves. Reinaldo bateu com categoria e ampliou a vantagem são-paulina. Enfim, o Flamengo “voltou” para o segundo tempo e tentou descontar, mas Volpi estava em um dia inspirado. Três minutos depois do gol de Reinaldo, Daniel Alves derrubou Gérson na área e mais um pênalti foi marcado. Pedro bateu e Volpi pegou outra vez, para desespero dos flamenguistas. A partir daí, o Flamengo resolveu partir para cima e virou um jogo de ataque x defesa. Aos 31, Gomes chegou a acertar um chute na trave, mas foi só.

O dia era do São Paulo. Aos 36, Volpi deu um longo lançamento para Luciano, que ganhou de Natan e bateu cruzado, sem chance para Hugo, e transformou a vitória em goleada. Um dia em que deu praticamente tudo certo para o time paulista e um resultado que pode dar maior confiança para o duelo contra o Lanús, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

*Com Estadão Conteúdo