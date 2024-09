Emocionado e ‘na hora certa’, Suárez anuncia aposentadoria da seleção do Uruguai

O atacante, que convive com dores crônicas nos joelhos, perdeu a posição de titular para Darwin Núñez, estrela do Liverpool

Eitan ABRAMOVICH / AFP Vale lembrar que Suárez ficou fora das primeiras listas de Marcelo Bielsa no Uruguai após a Copa do Mundo de 2022, mas voltou a frequentá-la a partir de novembro do ano passado



O atacante Luis Suárez, de 37 anos, anunciou que o jogo da próxima sexta-feira (6), contra o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, será o seu último vestindo a camisa do Uruguai. Em uma emocionada entrevista coletiva, o ex-Grêmio comunicou sua decisão para o mundo. “É algo que vinha pensando, vinha analisando. Acho que é o momento indicado… será minha última partida pela seleção do meu país”, disse o atacante. A decisão acontece meses depois que o seu maior companheiro na equipe, Cavani, comunicou que também não atuaria mais pelo Uruguai.

Desde 2007, quando fez sua estreia pela Celeste, o atacante ex-integrante de um dos maiores trios de ataque de todos os tempos (com Messi e Neymar, no Barcelona), anotou 69 gols em 142 jogos e colecionou momentos marcantes, como a campanha até a semifinal da Copa do Mundo de 2010 e a conquista da Copa América em 2011. “Sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. Até sexta-feira, darei tudo de mim, não tenho o que me dosar em nenhum momento. Quero agradecer a todos, à torcida, pelas várias mensagens”, disse o jogador.