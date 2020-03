Enderson Moreira deixa Ceará para assinar com Cruzeiro

Folhapress Enderson Moreira deverá assumir o cargo de treinador do Cruzeiro



Enderson Moreira deverá ser o novo técnico do Cruzeiro. No fim da noite de terça-feira, o treinador se desligou do Ceará, ficando livre para acertar a sua chegada ao clube mineiro com a intenção de tentar conduzi-lo de volta à elite do futebol nacional para a temporada de 2021. Ele vai substituir Adilson Batista, demitido no último domingo.

No Cruzeiro, Enderson Moreira deverá chegar acompanhado pelo auxiliar Luís Fernando Flores, com passagem pelo clube mineiro como jogador, pelo preparador físico Edy Carlos e pelo preparador de goleiros Aílton Serafim, pois todos eles também deixaram o Ceará.

“Enderson Moreira deixa o comando técnico do Ceará. Comandante pediu seu desligamento do clube. Além de Enderson, o auxiliar Luís Fernando, o Preparador Físico Edy Carlos e o Preparador de goleiros Aílton Serafim deixam seus cargos no Alvinegro. O Ceará Sporting Club agradece ao treinador e sua comissão por todos os serviços prestados ao Time do Povo”, publicou o Ceará no seu perfil no Twitter.

Enderson Moreira, de 48 anos, possui passagem pelo Cruzeiro, nas divisões de base, tendo sido o técnico que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007. Naquela época, trabalhou ao lado de Ricardo Drubscky, hoje o diretor de futebol do time celeste, em parceria que se repetiu em 2017 no América-MG e rendeu a conquista da Série B.

Em seu currículo, Enderson Moreira ainda acumula trabalhos por Ipatinga, Internacional B, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, Goiás e Bahia. Ele também venceu a segunda divisão nacional pelo Goiás em 2012, mesmo ano em que foi campeão estadual pelo clube – também faturou o Campeonato Goiano em 2016 e 2017.

No Ceará, em 2020, Enderson Moreira dirigiu o time em 10 jogos, com seis vitórias e quatro empates. A equipe se classificou à terceira fase da Copa do Brasil, ocupa o quarto lugar do seu grupo na Copa do Nordeste e está na terceira posição no Campeonato Cearense.

O substituto de Enderson Moreira no Ceará vai ser Guto Ferreira. O treinador assinou contrato até o final de 2020 com o seu novo clube. Chegam, junto com ele, o preparador físico Waldir Nogueira Junior e os auxiliares André Luís dos Santos e Alexandre Faganello.

“Estou muito feliz em ser escolhido pra tocar um projeto da magnitude do Ceará. O Vozão, que tem uma torcida tão calorosa e tão quente. Chego pensando grande. Em fazer um grande trabalho e que a gente possa ser feliz junto com o grupo de atletas vencedores”, disse, ao site oficial do Ceará.

*Com informações do Estadão Conteúdo