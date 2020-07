Enderson Moreira vê Cruzeiro forte para a Série B: ‘Quem nos enfrentar, vai sentir na pele’

Treinador da Raposa adotou tom otimista e motivador com o elenco; equipe mineira está se preparando para o começo da Segunda divisão do nacional

Reprodução/Cruzeiro Enderson Moreira é o treinador do Cruzeiro e tem a missão de levar o time de volta à elite do nacional



Enderson Moreira, treinador do Cruzeiro, está otimista com o elenco mineiro para o restante da temporada. Em vídeo divulgado pelo canal oficial da Raposa, o técnico afirmou que a equipe dificilmente será batida na Série B do Campeonato Brasileiro. “Vamos montar um time intragável. Quem nos enfrentar, vai sentir na pele. Vamos fazer o campo virar para eles. Vamos dar uma inclinada. Eles vão olhar daqui para lá e vão ver uma subida. (Eles vão pensar) Tá foda jogar contra esses caras”, disse o técnico durante treinamento.

“A gente está em um caminho muito bacana. Eu, sinceramente, acho que vocês estão chegando, muito rapidamente, em uma situação que, na minha expectativa, iria demorar mais. Eu já visualizo coisas muito importantes para frente. Vamos, cada dia mais, intensificar os detalhes, os conceitos, porque precisamos ser bem ajustados. Um time certo, que sabe exatamente o que vai fazer”, complementou Enderson.

O Cruzeiro está se preparando para o início da Segunda divisão do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 9 de agosto, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para isso, Enderson acredita que seu plantel precisa entregar ao máximo para voltar à elite em 2021.

“Para ganhar da gente, os caras têm que correr muito mais do que a gente, jogar muito mais do que a gente. Se não, não ganha. Tem que ser assim: nosso time é chato para jogar? É! Jogar contra o Cruzeiro é difícil? É difícil para c******. A semana que vão enfrentar o Cruzeiro, os caras têm que pensar: p**** m****, é difícil para caramba? É! Vai ser assim. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas temos que estar com essa gana de não perder cada dividida, cada centímetro do campo. Esse é o nosso pensamento”, falou o treinador.

No Brasileirão, o Cruzeiro começará a Série B com menos seis pontos devido à uma sanção aplicada pela Fifa. Já o Campeonato Mineiro, que foi interrompido em março devido à pandemia, ainda não tem data para voltar.