Entenda divisão dos direitos de Richard Ríos e como ela pode influenciar saída do Palmeiras

Palmeiras detém 80% dos direitos de Ríos, enquanto o jogador tem 10%; porcentagem restante é dividida entre Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%), o que faz com que times endureçam negociações

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogador tem sido alvo de clubes da Europa, como Porto, Benfica e Roma, após bom desempenho no Mundial de Clubes



O volante Richard Ríos, do Palmeiras, segue cobiçado por clubes da Europa. Porto, Benfica e Roma são apontados como os principais interessados no futebol do atleta colombiano. A equipe brasileira já recusou uma proposta do clube italiano para contratar o meio-campista, que se destacou na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e é um dos principais nomes do time de Abel Ferreira desde o ano passado. De acordo com o site GE.com, o atleta cedeu a porcentagem que possuía dos próprios direitos econômicos para os paulistas. Desse modo, o alviverde terá lucro maior em uma eventual venda do jogador. A atitude de Ríos pode facilitar uma transação, já que ele gostaria de atuar no futebol europeu.

O Palmeiras, agora, detém 80% dos direitos de Ríos, enquanto o jogador possui 10%. A porcentagem restante é dividida entre Guarani (13,34%) e Flamengo (6,66%). Justamente por essa divisão, os paulistas têm endurecido as negociações pelo atleta. O clube alviverde pede 30 milhões de euros fixos (R$ 193 milhões, pela cotação atual) para negociar o colombiano. Nesse caso, em uma possível transação, o Palmeiras receberia cerca de R$ 154 milhões. A Roma ofereceu 25 milhões de euros fixos, mas o time paulista rejeitou.

Polivalente, Richard Ríos atua como primeiro ou segundo volante na equipe de Abel Ferreira. Na atual temporada, o atleta soma 36 jogos pelo Palmeiras, com quatro gols marcados e quatro assistências distribuídas para os companheiros. Ríos chegou na equipe paulista no início de 2023 em uma negociação que girou em torno de R$ 6 milhões do Guarani. Ele tem contrato até a temporada 2028 e sua multa rescisória está estipulada em 100 milhões de euros (R$ 646 milhões).

*Com informações do Estadão Conteúdo