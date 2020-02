Equipe de bilionário russo virá ao Brasil negociar compra do Fortaleza, diz blog

Divulgação/PAOK

Uma comitiva organizada pelo bilionário russo Ivan Savvids virá ao Brasil no fim de fevereiro para conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e analisar uma possível proposta de aquisição do clube cearense. A informação é do Blog do Perrone, no UOL.

Segundo a publicação, Savvids tem o interesse de não apenas comprar o Fortaleza. O bilionário russo vai conversar com autoridades brasileiras para discutir eventuais investimentos, principalmente na área do turismo.

Sobre o interesse na aquisição do Fortaleza, a notícia não é novidade. O próprio presidente do Leão já comentou sobre o assunto diversas vezes. Ao Blog do Perrone, o mandatário explicou alguns empecilhos que podem surgir na negociação.

“Não posso decidir sobre venda do clube. Isso teria que passar por mudança de estatuto no Conselho Deliberativo. O que seria mais viável e rápido seria patrocínio ou parceria”, disse ao blog.