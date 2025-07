Escalação do Flamengo: sem Pedro, Filipe Luís define time para enfrentar o Santos

Após polêmicas, rubro-negro joga para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro

Gilvan de Souza/Flamengo O zagueiro Léo Pereira tira fotos com torcedores na chegada do Flamengo a Santos



Santos e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante Pedro segue fora da lista de relacionados do rubro-negro, além dele são mais quatro jogadores ausentes. Filipe Luís não poderá contar com Alex Sandro (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Pulgar (recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito), Ayrton Lucas (se recupera de uma ferida na canela sofrida no duelo contra o São Paulo) e Michael (dores no tornozelo esquerdo).

Pedro treinou normalmente nos últimos dois dias (segunda e terça-feira), porém não será utilizado contra o Peixe. Após o jogo contra o São Paulo, Filipe abriu o jogo e expôs bastidores de má conduta do atleta: “Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer. Querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele (…) Eu não posso ir ao mercado para buscar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está aqui com a gente, ele não deveria ser o problema, ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não será um problema, ele vai ser titular”, disse o técnico.

“Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza de que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer.”

Com isso, Varela deve atuar improvisado na lateral-esquerda, enquanto Allan fica com a vaga de volante ao lado de Jorginho. A provável escalação do Flamengo é: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Varela; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. O Fla lidera o Brasileirão com 27 pontos, somando 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 empate. O jogo Santos x Flamengo terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.