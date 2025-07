Escalação do Fluminense: Renato Gaúcho tem dúvida para enfrentar o Chelsea

Tricolor tem desfalques para enfrentar os ingleses pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes

Rener Pinheiro/Fluminense FC O treinador Renato Gaúcho concede entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey



Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor terá desfalques importantes para a decisão: o zagueiro Freytes e o meia Martinelli estão suspensos, e o lateral-direito Samuel Xavier é dúvida por causa de desgaste muscular. O técnico Renato Gaúcho deve manter o esquema com três zagueiros, mas improvisará Renê na função. Hércules, herói contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal, será titular. Já na direita, Guga é o favorito para atuar.

Sendo assim, a provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Renê; Guga (Samuel Xavier), Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano. A equipe precisa de uma vitória simples para chegar na grande final da Copa. Qualquer empate leva o jogo à prorrogação e, permanecendo a igualdade, a disputa termina em pênaltis. O jogo Fluminense x Chelsea terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan.

Antes do confronto, Renato comentou a preparação para o duelo e cutucou seus críticos. “Uma das coisas que eu mais converso, é só você pesquisar com todos os jogadores, com todos os grupos que eu trabalhei, o quanto eu falo de parte tática. Então, muita gente fala, porque o Renato não fala de parte tática nas entrevistas, mas com todo o respeito a você, eu não tenho que falar de parte tática com você, jornalista. Tenho que falar de parte tática com os meus jogadores, é com eles que eu tenho que falar”, disse o treinador.

“Até porque eu poderia perguntar assim: ‘Será que todos os jornalistas entendem a parte tática’? É uma boa pergunta, porque tem muitos que eu costumo chamar de engenheiro de obra pronta. ‘Ah, fez o esquema, deu certo. Não é bom, o esquema foi muito bom, ele treinou, esse era o esquema’. Aí quando monta o esquema e não ganha: ‘Ah, fez mal, não entende, estragou, o esquema não foi bom’. Aí o engenheiro de obra pronta: ganha é bom, perdeu é ruim. Então, eu costumo falar muito de parte tática, eu procuro falar principalmente quando eu estou com o meu grupo no vídeo e depois um campo com eles. É com o meu grupo, pelo menos, esse é o meu pensamento, na minha cabeça, é com o meu grupo que eu tenho que falar de parte tática.”