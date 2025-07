Escalação do Palmeiras: Abel deve mudar ataque para enfrentar o Corinthians

Verdão enfrenta o Timão, em Itaquera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Cesar Greco/Palmeiras Vitor Roque deve ser titular contra o Corinthians em Itaquera



Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Felipe Anderson é dúvida pelo lado alviverde, enquanto Paulinho, Murilo e Bruno Rodrigues seguem no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Allan, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Lucas Evangelista, Moreno e Maurício; Sosa (Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque. A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO). O VAR terá comando de Braulio da Silva Machado (SC).

O Verdão chega para o Dérbi após vencer o Grêmio por 1 a 0 pelo Brasileirão. O técnico Abel Ferreira comentou a fase da equipe e o triunfo contra os gaúchos: “De modo geral, entramos muito bem, depois acaba por ser normal, a energia vai se perdendo, as decisões vão sendo não tão boas. Na segunda parte, acho que ficou bem evidente erros de passe, difícil dominar a bola, parece que está sempre a quicar no chão. Vitória justa e seguimos na competição”.

“Acho que entramos muito forte. Depois do gol, conseguimos fazer a posse de bola, mas sem ser agressivo, sem continuar a atacar. Gosto da posse com intencionalidade. A partir dos 25 minutos da segunda parte fomos passivos. Não é esse meu estilo de jogo”, completou Abel. O jogo Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo com narração na Rádio Jovem Pan e no YouTube Jovem Pan Esportes.