Esquema de viagem ao Peru pode render punição ao São Paulo

Reprodução/Facebook Jogadores durante a viagem do São Paulo até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia



O São Paulo pode ser punido pela Conmebol por ferir o regulamento da competição na viagem a Juliaca, no Peru. A entidade exige que as delegações cheguem ao local da partida com pelo menos 24 horas de antecedência do horário de início da partida. O clube, porém, desembarcou em Juliaca no fim da tarde de quinta-feira.

A estratégia foi traçada pelos fisiologistas para diminuir os efeitos da altitude na 5ª cidade mais alta do mundo, casa do Binacional. A delegação chegou a Santa Cruz de La Sierra, na Bolícia, ainda na quarta-feira, mas decidiu terminar a viagem apenas no dia seguinte.

Como não é reincidente, o Tricolor deve receber apenas uma advertência. Se a regra for burlada novamente, o regulamento prevê multa de, no mínimo, US$ 15 mil (R$ 69 mil).