‘Estava todo mundo apostando mesmo no Al-Hilal’, diz Rodrygo sobre queda do Flamengo na semifinal do Mundial

Atacante brasileiro, que defende o Real Madrid, também comentou sobre o vídeo dos jogadores do Flamengo provocando o clube espanhol

KHALED DESOUKI / AFP Rodrygo marcou um dos gols da vitória do Real Madrid contra o Al Ahly



O atacante Rodrygo, do Real Madrid, disse que todas as fichas estavam apostadas em uma final entre o clube espanhol e o Al-Hilal no Mundial de Clubes. De acordo com ele, era “difícil o Flamengo passar” do time da Arábia Saudita. “Sendo sincero, sabíamos que era difícil o Flamengo passar, estava todo mundo apostando mesmo no Al-Hilal. Esperávamos que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. Sabemos que [a final] será um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar”, frisou após a vitória do Real Madrid por 4 a 1 contra o Al Ahly, nesta quarta-feira, 8, em partida válida pela outra semifinal do torneio. O brasileiro, inclusive, fez um dos gols do time espanhol. Na terça-feira, 7, o Flamengo perdeu por 3 a 2 para o Al-Hilal e, agora, vai disputar o terceiro lugar da competição com o Al Ahly. Rodrygo ainda falou sobre o vídeo que circula nas rede sociais dos jogadores do Flamengo, após a conquista do título da Libertadores, provocando o Real Madrid. Nas imagens, os rubro-negros cantam “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar”. “Esse vídeo é normal no futebol. Depois que você ganha um título tem o momento de euforia, [você] acaba provocando. Mas não vejo como uma provocação, vejo com uma coisa legal no futebol. Claro que motiva o outro time, caso a gente jogasse contra o Flamengo”, finalizou Rodrygo.