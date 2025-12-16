Estilo agressivo do Flamengo preocupa técnico do Paris Saint-Germain: ‘Não estamos acostumados’

O treinador também ratificou a importância da competição, quebrando o estereótipo de que os times europeus não dão valor aos ‘torneios mundiais’

O estilo agressivo do Flamengo preocupa o técnico do Paris Saint-Germain para a disputa da final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, às 14h, em Al Rayyan, no Catar. Luis Enrique fez até uma comparação entre a forma de jogar do rubro-negro com a do Botafogo, que venceu o time francês, por 1 a 0, no Mundial do meio do ano nos Estados Unidos.

“Jogamos contra o Botafogo, que fez um jogo muito fechado, defendendo no próprio campo. É o tipo de partida ao qual estamos acostumados, contra equipes que se defendem muito e atacam pouco O Flamengo não vai jogar assim”, afirmou o treinador espanhol.

Luis Enrique aproveitou para fazer uma análise profunda do Flamengo. “É um time que joga muito bem com a bola, sai jogando desde trás e, sem ela, pressiona muito bem. É um time muito interessante, fisicamente forte, com jogadores experientes e de muita qualidade, que sabem disputar jogos grandes. Acho que será uma final apaixonante, porque os dois times têm estilos parecidos.”

O treinador também ratificou a importância da competição, quebrando o estereótipo de que os times europeus não dão valor aos ‘torneios mundiais’. “Estamos totalmente cientes da importância deste jogo. Isso representa muito para nós. Marcar a história do PSG foi um objetivo na temporada passada e continua sendo nesta. É a primeira vez que temos a chance de conquistar esse troféu. Antes, havia diferenças claras nesse tipo de competição, mas hoje é muito importante para o Flamengo e também é muito importante para nós.”

Por fim, Luis Enrique explicou o fato de ter tido de que preferia o Pyramids – time derrotado na semifinal – na final ao Flamengo. “Fui entrevistado por uma TV brasileira e disse que preferia que o Flamengo não fosse à final. Naquele momento, não tive a oportunidade de analisar o Pyramids, mas eu conheço muito bem o Flamengo. Eu não queria enfrentá-los em uma final e reafirmo isso agora. Não é uma boa notícia jogar uma decisão contra um time brasileiro.”

